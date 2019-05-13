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Туреччина розпочала наймасштабніші морські випробування у Чорному морі

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 13 травня, у Туреччині стартували наймасштабніші в історії країни планові військово-морські навчання Denizkurdu-2019. Про це повідомляє Анадолу.

 

Зокрема, у навчаннях, які проводяться одночасно в акваторії Чорного, Егейського та Середземного морів, задіяні 131 судно, 57 літаків та 33 вертольота.

Мета навчань – поліпшення координації спільних дій флотилій в період криз.

В рамках навчань також заплановані відпрацювання дій ВМС на випадок військового конфлікту, нанесення ударів по об’єктах умовного противника на суші і на морі та перевірка ефективності суднових систем протиповітряної оборони.

Підводні човни, судна і авіація координуватимуть удари по об’єктах умовного противника.

В арсеналі авіації та судів є боєприпаси турецького виробництва, у тому числі ракети UMTAS і L-UMTAS з системою лазерного наведення.

Також в ході навчань заплановані висадка десанту, відпрацювання евакуації поранених військовослужбовців з території противника.

Навчання з борта турецького фрегата Gelibolu координує адмірал Ерджумент Татлиоглу.

На етапі навчань на сході Середземного моря задіяні фрегати, підводні човни і мінні тральщики.

Зазначимо, що навчання триватимуть до 25 травня.  

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