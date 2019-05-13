Львів'ян кличуть на пішу прощу до Унева

З 17 по 19 травня відбудеться XXVІ міжнародна молодіжна піша проща зі Львова до Унева. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

Маршрут цьогорічної прощі пролягатиме через м. Львів – с. Лисиничі – м. Винники – с. Соснівка – с. Гаї – с. Городиславичі -с. Романів – с. Ганачівка – с. Затемне – с. Коросно – с. Сивороги – с. Унів. Відтак, за два дні учасники прощі подолають відстань у розмірі 60 км.

Ночівля першого дня прощі відбудеться у селі Романів, а в ніч з суботу на неділю організовуються нічні молитовні чування в Свято-Успенській Унівській Лаврі.

Як повідомляють організатори заходу, учаснику прощі обов’язково необхідно мати з собою:

спальник;

каремат;

посуд;

намет;

зручне взуття;

теплий одяг;

дощовик;

власну аптечку;

молитовник та вервичку.

«Всі важкі речі (спальник, каремат, змінний одяг, засоби гігієни тощо) довозить автомобіль до місця ночівлі. З собою у рюкзак варто покласти лише те, що знадобиться під час ходьби (печиво/канапки, воду, посуд, дощовик, медикаменти тощо). Пожертва на участь в прощі становить 120 грн. У вартість входить харчування (вечеря в п’ятницю, сніданок і вечеря у суботу), пакет прочанина з особливою сувенірною продукцією, перевезення речей та інші організаційні видатки. З Унева до Львова можна буде повернутися автобусом: вартість квитка та години відправлення повідомимо згодом», – йдеться у повідомленні організаторів прощі.

За детальною інформацією можна звертатися до голови інформаційної групи Настя Тарнавська за телефоном 063 12 45 009 (Viber) або писати на e-mail ObnovaStudentLviv@gmail.com.