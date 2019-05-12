У центрі Львова автобус пошкодив автомобіль патрульних

У центрі Львова великий пасажирський автобус зачепив автомобіль патрульних. Про це повідомив працівник поліції Ігор Зкнкевич.

ДТП сталася на площі Соборній.

За попередніми даними «Тойота Пріус» правоохоронців була припаркованою на розі вулиць.