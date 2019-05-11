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У Львові молодик убив жителя Івано-Франківщини

Андрій Котенський

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У Львові працівники поліції з’ясовують обставини смерті літнього чоловіка. Тіло жителя Івано-Франківської області було виявлене в помешканні будинку на вулиці Ряшівській.

 

За даними відомства, до поліції 10 травня звернулася львів’янка, яка повідомила, що близько 19.00 через відчинені двері у квартирі сусідки вона побачила тіло невідомого чоловіка без ознак життя.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила особу померлого – 58-річного жителя Івано-Франківської області. На його тілі експерти виявили тілесні ушкодження.

Як попередньо з’ясували працівники Залізничного відділу поліції, чоловік із 36-річною власницею квартири та її знайомим, 33-річним львів’янином, напередодні вживали спиртні напої. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший заподіяв старшому тілесні ушкодження, після чого вони разом із жінкою пішли з помешкання.

Відкрите кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до десяти років тюрми.

Призначено експертизу.

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