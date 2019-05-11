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Тестують пасажирський експрес, що їздитиме зі швидкістю до 400 км/год

Андрій Котенський

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Японія почала тестувати свій найшвидший пасажирський експрес, який зможе розвивати швидкість до 400 кілометрів за годину. Про це повідомляє Громадське із посиланням на CNN.

 

Ідеться про версію ALFA-X поїзда Шінкансен. Очікується, що він почне перевозити пасажирів з 2030 року, рухаючись зі швидкістю до 360 кілометрів за годину.

Це означатиме, що він буде найшвидшим швидкісним пасажирським поїздом у світі.

Він навіть пережене китайський поїзд Fuxing, який рухається зі швидкістю на 10 кілометрів на годину менше, хоча спроектований з такими ж швидкісними можливостями, що й ALFA-X.

Потяг має футуристичний дизайн, та довгий «ніс». Тестуватимуть поїзд між містами Сендай та Аоморі, відстань між якими — 280 кілометрів.

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