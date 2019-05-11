Швед продовжить кар'єру в Селтіку

Карпати оголосили про відхід нападника Мар’яна Шведа в шотландський Селтік. Про це клуб повідомляє у своєму офіційному Твіттері, пише Чемпіон.

Нагадаємо, Швед до квітня виступав за Карпати на правах оренди з Селтіка, куди український клуб продав його в кінці січня.

Мар'ян Швед залишає Карпати. Дякуємо за все! 💚 Успіхів у складі @CelticFC pic.twitter.com/bSjQO8McZI — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) May 11, 2019

У нинішньому сезоні Швед провів за львів’ян 24 матчі в чемпіонаті України, забивши 14 голів і віддавши 3 результативні передачі. Всього на його рахунку 55 поєдинків за команду, в яких він відзначився 23 рази.

Селтік в цьому сезоні в восьмий раз поспіль виграв чемпіонство Шотландії.