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Швед продовжить кар'єру в Селтіку

Андрій Котенський

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Карпати оголосили про відхід нападника Мар’яна Шведа в шотландський Селтік. Про це клуб повідомляє у своєму офіційному Твіттері, пише Чемпіон.

 

Нагадаємо, Швед до квітня виступав за Карпати на правах оренди з Селтіка, куди український клуб продав його в кінці січня.

У нинішньому сезоні Швед провів за львів’ян 24 матчі в чемпіонаті України, забивши 14 голів і віддавши 3 результативні передачі. Всього на його рахунку 55 поєдинків за команду, в яких він відзначився 23 рази.

Селтік в цьому сезоні в восьмий раз поспіль виграв чемпіонство Шотландії.

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