Курсанти Академії сухопутних військ влаштували спортивне свято

Сьогодні, 11 травня, у Національній академії сухопутних військ відбулось спортивне свято, присвячене Дню матері. Про це львівському порталу повідомили у пес-службі Національної академії СВ.

Відкрив захід начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Керівник НАСВ Павло Ткачук підкреслив, що фізичне виховання і спорт формує не лише фізичну готовність військовослужбовців до навчально-бойової діяльності, а й виховують його морально-духовні цінності як особистості.

Впродовж кількох годин курсанти навчального закладу мали змогу позмагатися з перетягування канатом, відтисканні штанги лежачи, подоланні смуги перешкод, декількох естафетах та спортивних іграх тощо.

Організатори свята потурбувалися, щоб переважна більшість змагань мала військово-прикладний характер, адже майбутні офіцери виконували їх зі зброєю та у спорядженні.