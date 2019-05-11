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Курсанти Академії сухопутних військ влаштували спортивне свято

Андрій Котенський

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Сьогодні, 11 травня, у Національній академії сухопутних військ відбулось спортивне свято, присвячене Дню матері. Про це львівському порталу повідомили у пес-службі Національної академії СВ.

 

Відкрив захід начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Керівник НАСВ Павло Ткачук підкреслив, що фізичне виховання і спорт формує не лише фізичну готовність військовослужбовців до навчально-бойової діяльності, а й виховують його морально-духовні цінності як особистості.

Впродовж кількох годин курсанти навчального закладу мали змогу позмагатися з перетягування канатом, відтисканні штанги лежачи, подоланні смуги перешкод, декількох естафетах та спортивних іграх тощо.

Організатори свята потурбувалися, щоб переважна більшість змагань мала військово-прикладний характер, адже майбутні офіцери виконували їх зі зброєю та у спорядженні.

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