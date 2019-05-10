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Вчені назвали п'ять ознак, що допомагають виявити психопата при спілкуванні

Соломія Головіна

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Вчені з Університету Британської Колумбії поділилися в пресі рекомендаціями про те, як можна виявити в спілкуванні з малознайомими людьми психопатів. Про це повідомляє Ukrhealth.net.

 

Психопатія – це синдром, який проявляється як наслідок особливостей у фізіології мозку. Для психопатів характерні безсердечність, нездатність співпереживати і каятися, вони нерідко роблять дуже жорстокі вчинки.

Багато хто думає, що психопати – це рідкість, але за статистикою на кожні 100 осіб припадає один з психопатологією. Психопати бувають різних типів, але на початковій стадії всі вони здатні добре адаптуватися до соціальних умов. Впізнати їх в такий момент буває дійсно важко. Які ж ознаки їх видають?

Прагнення домінувати. В розмові такі люди часто перебивають і до останнього доводять свою правоту. У відносинах прагнуть перевершувати свою другу половинку і заважати її успіхам, демотивують, критично оцінюючи діяльність, і вселяють комплекси висловлюваннями на адресу зовнішності.

Абсолютно непомітні. Це друга сторона медалі. Психопати здатні так добре розчинятися на тлі основної маси людей, що їм буває складно дати конкретну характеристику.

Улесливі. Психопати можуть лестити, готові використовувати будь-які методи зваблювання, щоб сподобатися. Красиві, піднесені промови, що чіпають за душу і вселяють довіру – це їхня сильна сторона. Психопати чудово пускають пил в очі, можуть робити це дуже витончено. Але разом з тим вони надмірно ревниві, як в любові, так в дружбі і в справах.

Патологічно брехливі. Люди з неврівноваженою психікою в багатьох випадках брешуть постійно. Найчастіше не усвідомлюють свого обману. Завдяки цій своїй межі можуть швидше за інших досягти поставлених цілей.

Не контролюють гнів. Психопатам найважче контролювати свої емоції, тому час від часу їхній гнів виходить з берегів, вони кричать і ображають навколишніх. Багато психопатів надмірно емоційно реагують на відмову виконати їх прохання.

 

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