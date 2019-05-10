Помер російський пропагандист Доренко

У Москві помер головний редактор радіостанції «Говорить Москва» Сергій Доренко. Про це повідомляє УП.

Як зазначив головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов, Доренко їхав на мотоциклі, але раптово впав.

«Попередній висновок – відчув себе погано, не зміг впоратися із транспортним засобом», – повідомив Венедиктов, пише російський «Інтерфакс».

Медики, які прибули на місце інциденту, констатували клінічну смерть.

«За попередніми даними, під час їзди на мотоциклі у Доренка міг статися напад гострої серцевої недостатності. … Медики оперативно прибули, але реанімаційні заходи результату не дали», – повідомило джерело «Інтерфаксу» у службі «швидкої допомоги».

Сергію Доренку було 59 років.

У своїх відеоблогах та інтерв’ю він неодноразово підтримував ідею створення «Л/ДНР» і проросійських бойовиків на окупованому Донбасі, анексію Криму Росією, називав українців «пішаками в грі Януковича», а Україну – «тухлим захолустям».