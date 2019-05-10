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На українсько-румунському кордоні розбився гелікоптер, який ймовірно транспортував контрабанду

Анастасія Мельник

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Учора ввечері, 9 травня, місцевий мешканець селища Сепинца у Румунії знайшов розбитий вертоліт та тіло пілота. Про це повідомляє Mukachevo.net.

 

Інформацію про трагедію офіційно вже підтвердили у поліції та прокуратурі округу, які відкрили провадження.

Місцевість на карті, де сталася авіакатастрофа

Як повідомляють румунські ЗМІ, вертоліт російського виробництва та призначений для використання у цивільних цілях, зокрема для зрошування полів. Можлива модель – Ка-26.

Також зазначено, що повітряне судно було без будь яких реєстраційних знаків та перетнуло повітряний простір Румунії нелегально – ймовірно, транспортуючи контрабандні цигарки.

Офіційно поліція Румунії поки не надала жодної інформації про загиблого. Однак, місцеві ЗМІ інформують, що знайдений труп – це 48-річний білорус із Мінська Дмитро К, який 5 березня вирушив зі столиці Білорусі поїздом до Львова, а тоді до Мукачева, де власне зник.

Також за попередньою інформацією з джерел у правоохоронних органах Румунії, тіло пілота виявили вже на стадії розкладання, тобто найбільш імовірно, що аварія сталася 2-3 тижні тому. За попередньою версією румунських правоохоронців, вертоліт летів надто низько, аби його не помітили прикордонники та зачепив дерева – і тому впав.

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