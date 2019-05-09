Участь у заходах до 9 травня взяли майже 700 тисяч українців

Сьогодні, 9 травня, на території України пройшло понад 1,4 тис. масових заходів, участь у яких взяли майже 700 тис. осіб. Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало, передає УНН.

«Загалом сьогоднішні заходи пройшли спокійно і без грубих порушень громадського порядку. Найбільш масові з них на цю годину вже завершились. Станом на зараз можемо констатувати, що загалом по державі пройшло понад 1,4 тис. масових заходів. Участь у них, за нашими підрахунками, взяли майже 700 тис. осіб», – повідомив Ярослав Тракало.