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Участь у заходах до 9 травня взяли майже 700 тисяч українців

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 9 травня, на території України пройшло понад 1,4 тис. масових заходів, участь у яких взяли майже 700 тис. осіб. Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало, передає УНН.

 

«Загалом сьогоднішні заходи пройшли спокійно і без грубих порушень громадського порядку. Найбільш масові з них на цю годину вже завершились. Станом на зараз можемо констатувати, що загалом по державі пройшло понад 1,4 тис. масових заходів. Участь у них, за нашими підрахунками, взяли майже 700 тис. осіб», –  повідомив Ярослав Тракало.

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