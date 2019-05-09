ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян запрошують долучитися до Фестивалю Вишиванки

Анастасія Мельник

|

У четвер, 16 травня, на проспекті Свободи Львів традиційно відзначатиме Всесвітній день вишиванки. Про це йдеться на Facebook-сторінці заходу.

 

За словами організаторів, четвертий масштабний Фестиваль Вишиванки у Львові розпочнеться масовою ходою у вишиванках від пам’ятнику М. Грушевському до пам’ятника Т. Шевченку.

У межах заходу:
– гала-концерт із зірковими гостями;
– частування велетенським пляцком;
– благодійна вечірка у Fashion club. Дрес-код:вишиванка (придбати квиток та деталі за телефоном 0684926026 – Софія);
– флешмоб з прикрашанням дерев вишивкою на проспекті Свободи;
– козацький куліш;
– шаховий турнір для дітей;
– різноманітні майстер-класи;
– творчі конкурси, музичні виступи та багато іншого.
– ведучі та генератори хорошого настрою – дует ВлаТар.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні

У сучасному світі напевно неможливо придумати якийсь унікальний, неповторний бізнес, бо хтось десь таке вже точно робить...

Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ
Володимир ВОВК
Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ

З травня українці економитимуть на 300 гривень на тисячі кубометрів блакитного палива. Державним службовцям у спадок ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...