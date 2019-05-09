Львів'ян запрошують долучитися до Фестивалю Вишиванки

У четвер, 16 травня, на проспекті Свободи Львів традиційно відзначатиме Всесвітній день вишиванки. Про це йдеться на Facebook-сторінці заходу.
За словами організаторів, четвертий масштабний Фестиваль Вишиванки у Львові розпочнеться масовою ходою у вишиванках від пам’ятнику М. Грушевському до пам’ятника Т. Шевченку.
У межах заходу:
– гала-концерт із зірковими гостями;
– частування велетенським пляцком;
– благодійна вечірка у Fashion club. Дрес-код:вишиванка (придбати квиток та деталі за телефоном 0684926026 – Софія);
– флешмоб з прикрашанням дерев вишивкою на проспекті Свободи;
– козацький куліш;
– шаховий турнір для дітей;
– різноманітні майстер-класи;
– творчі конкурси, музичні виступи та багато іншого.
– ведучі та генератори хорошого настрою – дует ВлаТар.
Анастасія Мельник