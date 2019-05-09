Львів'ян запрошують долучитися до Фестивалю Вишиванки

У четвер, 16 травня, на проспекті Свободи Львів традиційно відзначатиме Всесвітній день вишиванки. Про це йдеться на Facebook-сторінці заходу.

За словами організаторів, четвертий масштабний Фестиваль Вишиванки у Львові розпочнеться масовою ходою у вишиванках від пам’ятнику М. Грушевському до пам’ятника Т. Шевченку.

У межах заходу:

– гала-концерт із зірковими гостями;

– частування велетенським пляцком;

– благодійна вечірка у Fashion club. Дрес-код:вишиванка (придбати квиток та деталі за телефоном 0684926026 – Софія);

– флешмоб з прикрашанням дерев вишивкою на проспекті Свободи;

– козацький куліш;

– шаховий турнір для дітей;

– різноманітні майстер-класи;

– творчі конкурси, музичні виступи та багато іншого.

– ведучі та генератори хорошого настрою – дует ВлаТар.