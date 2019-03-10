В Ірані пару заарештували за освідчення у торговому центрі

В Ірані поліція заарештувала пару за порушення «публічної пристойності» після того, як вони заручилися перед натовпом у торговому центрі. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Відео пропозиції одружитися в західному місті Арак з’явилося в соціальних мережах 8 березня: на ньому видно, як чоловік освідчується дівчині, стоячи серед пелюстків троянд у формі серця на підлозі.

Як повідомляє агенство Fars, заступник начальника поліції провінції Марказі, столицею якого є Арак, заявив, що пара була взята під варту за «обурення публічної пристойності, що є наслідком виродженої західної культури.

Офіцер Махмуд Халаджі додав, що пізніше пара була звільнена з-під варти під заставу.

Ісламське право, яке застосовується в Ірані, жорстко обмежує прояви прихильності на людях. Воно також забороняє публічні танці.