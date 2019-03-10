В Ефіопії розбився пасажирський літак: на борту було 157 людей

В Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). Про це повідомив агентству Reuters представник авіакомпанії, передає УП.

На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.

«Підтверджено, що це сталося о 8:44 ранку», – сказав представник компанії.

Літак розбився біля міста Бішофту в 62 кілометрах на південний схід від столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

Як пише AP, літак розбився через 6 хвилин після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби.

Пізніше в авіакомпанії повідомили, що всі, хто перебував на борту літака, загинули, передає ВВС.

Серед них були представники 33 національностей, додали в компанії. Причини катастрофи поки невідомі.