Українець Дмитро Підручний став чемпіоном світу з біатлону

Український біатлоніст Дмитро Підручний виграв гонку переслідування на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Підручний стартував у гонці переслідування четвертим із відставанням у 17 секунд від переможця спринту Йоханнеса Бьо з Норвегії.

Українець невдало розпочав гонку та припустився двох промахів на першій стрільбі. Однак решту вогневих рубежів українець пройшов без помилок. Підручний, завдяки трьом промахам Бьо, пішов на останнє коло лідером та фінішував першим.

У підсумку Підручний на 8,3 секунд випередив норвежця, якому дісталося срібло. Бронзову нагороду здобув француз Кентен Фійон Майє, який програв українцю 17,7 секунд.

Дмитро Підручний став першим у історії українського чоловічого біатлону чемпіоном світу.