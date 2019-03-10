ОСТАННІ НОВИНИ

Українець Дмитро Підручний став чемпіоном світу з біатлону

Вероніка Рой

|

Український біатлоніст Дмитро Підручний виграв гонку переслідування на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді. Про це повідомляє Еспресо.TV.

 

Підручний стартував у гонці переслідування четвертим із відставанням у 17 секунд від переможця спринту Йоханнеса Бьо з Норвегії.

 

Українець невдало розпочав гонку та припустився двох промахів на першій стрільбі. Однак решту вогневих рубежів українець пройшов без помилок. Підручний, завдяки трьом промахам Бьо, пішов на останнє коло лідером та фінішував першим.

У підсумку Підручний на 8,3 секунд випередив норвежця, якому дісталося срібло. Бронзову нагороду здобув француз Кентен Фійон Майє, який програв українцю 17,7 секунд.

Дмитро Підручний став першим у історії українського чоловічого біатлону чемпіоном світу.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою

22-річна Оля зі Львова завжди хотіла працювати в авіації. Багато зусиль, різних робіт і навчання дали їй змогу стати стю...

Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...