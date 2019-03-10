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У Вінниці дерево впало на 11-річну дівчинку: дитина померла в кареті «швидкої»

Вероніка Рой

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Сьогодні, 10 березня, у Вінниці на 11-річну дівчинку впало дерево. Внаслідок отриманих травм дитина померла. Про це повідомляє відділі комунікації поліції Вінницької області.

 

Трагедія сталася по вул. Ватутіна, неподалік Східного автовокзалу. Внаслідок падіння дерева дитина отримала травми, від яких померла в кареті швидкої медичної допомоги. На місці події слідчо-оперативною групою поліції, експертами проведено першочергові слідчі дії.

Усі обставини та причини трагедії будуть з’ясовані в рамках розслідування кримінального провадження за ст.115 КК України (умисне вбивство, з приміткою «нещасний випадок»).

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