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У 2018 році в Україні поліція вилучила наркотиків на 23 мільярди гривень

Вероніка Рой

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В 2018 році поліція вилучила наркотиків майже на 23 млрд гривень. Про це «Дзеркалу тижня» повідомили в Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України.

 

У минулому році з незаконного обігу українські правоохоронці вилучили понад 4,3 т наркотиків наркотичних засобів і психотропних речовин. Також ліквідовано 30 міжнародних каналів постачання наркотиків.

За даними МОЗ, в минулому році було зафіксовано 26260 випадків передозування наркотичними речовинами. Внаслідок передозувань алкоголем і наркотиками померло 3,5 тисячі українців.

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