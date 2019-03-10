У 2018 році в Україні поліція вилучила наркотиків на 23 мільярди гривень

В 2018 році поліція вилучила наркотиків майже на 23 млрд гривень. Про це «Дзеркалу тижня» повідомили в Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України.

У минулому році з незаконного обігу українські правоохоронці вилучили понад 4,3 т наркотиків наркотичних засобів і психотропних речовин. Також ліквідовано 30 міжнародних каналів постачання наркотиків.

За даними МОЗ, в минулому році було зафіксовано 26260 випадків передозування наркотичними речовинами. Внаслідок передозувань алкоголем і наркотиками померло 3,5 тисячі українців.