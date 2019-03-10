На початку тижня в Україні прогнозують опади та сильний вітер

Найближчої доби, 11 березня, над Україною пронесеться тепле вологе повітря із заходу, зумовлюючи опади, сильний вітер і коливання атмосферного тиску. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок часом невеликий дощ, в Карпатах із мокрим снігом, вночі в західних областях помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-22 м/с, в Карпатах і Прикарпатті вночі та вранці місцями 29-34 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, в Закарпатті, в Криму та на півдні Одеської області 3-8° тепла; вдень у північних та західних областях 5-10° тепла, на решті територій 9-14°, на півдні країни місцями до 18° тепла.

На високогір’ї Карпат вночі значний, вдень помірний сніг, заметіль, температура протягом доби 1-6° морозу.

На 12 березня синоптики прогнозують в південній частині, вдень і у східних областях України дощ, місцями з мокрим снігом, у Криму та Приазов’ї значні опади, на решті територій без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.