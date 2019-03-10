ФК «Львів» зіграв внічию із «Зорею»

«Зоря» та ФК «Львів» зіграли в нічию в матчі 21-го туру чемпіонату України. Про це пише Футбол 24.

Перша половина зустрічі пройшла в обопільній боротьбі без особливої гостроти біля воріт суперників.

Відразу після перерви ФК «Львів» мав дві чудові нагоди відзначитися. Однак спочатку удару Педро не вистачило всього кількох сантиметрів, щоб потрапити в ціль, а через 2 хвилини Бруно пробив вище воріт.

Після цього команди знову заспокоїлися довели матч до безгольової нічиєї. Наприкінці поєдинку Парамонов отримав жовту картку та залишив «Львів» в в меншості.

«Зоря» набрала 32 очки та залишилася четвертою, гарантувавши собі місце у першій «шістці». ФК «Львів» має 27 пунктів, щоб мати шанс піднятися у верхню половину таблиці, повинен в наступному турі перемагати «Десну» та розраховувати на поразку «Ворскли» в матчі з «Арсеналом-Київ».