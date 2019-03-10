Доба на Донбасі минула без втрат

Вчора, 9 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил значних змін не зазнала. Протягом доби позиції наших військ були тричі обстріляні противником. Втрат серед особового складу підрозділів ООС немає. Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв наші позиції у районі населеного пункту Лебединьске, з тимчасово окупованого села Ужівка – з мінометів калібру 120 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв підрозділи українських військ:

у районі міста Попасна, з території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове-Борщувате – з мінометів калібру 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів;

у межах ділянки розведення сторін поблизу селища міського типу Станиця Луганська, з тимчасово окупованого села Миколаївка– зі стрілецької зброї.

Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил двічі придушували спроби противника застосувати для ведення повітряної розвідки безпілотні літальні апарати.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.