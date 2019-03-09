ОСТАННІ НОВИНИ

Facebook та Instagram боротимуться проти дезінформації щодо вакцинації

Вероніка Рой

|

Соціальні мережі Facebook та Instagram боротимуться проти дезінформації щодо вакцинації. Вони не показуватимуть у рекомендаціях і пошуку групи й сторінки, які пропагують відмову від щеплень. Про це йдеться у заяві Facebook, передає УП.

 

«Ми працюємо над тим, щоб усунути дезінформацію про вакцини у Facebook, зменшуючи її поширення і надаючи людям авторитетну інформацію з цієї теми», – підкреслили у компанії.

Зазначається, що рейтинг у стрічці новин груп і сторінок, які поширюють дезінформацію про вакцинацію, знизять. У компанії також оголосили, що соцмережа буде відмовлятися від рекламних оголошень, які закликають не робити щеплення.

Instagram не показуватиме такий контент за хештегами та в рекомендаційному розділі Explore.

У Facebook пояснили, що визначатимуть дезінформацію щодо щеплень за допомогою глобальних організацій з охорони здоров’я, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров’я і Центрів США з контролю і профілактики захворювань.

«Ми дослідимо способи надання людям більш точної інформації з експертних організацій щодо вакцин у верхній частині результатів для пов’язаних пошуків, на сторінках, присвячених обговоренню теми, та у запрошеннях приєднатися до групи з цієї теми», – додали у компанії.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою

22-річна Оля зі Львова завжди хотіла працювати в авіації. Багато зусиль, різних робіт і навчання дали їй змогу стати стю...

Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...