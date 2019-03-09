Соціальні мережі Facebook та Instagram боротимуться проти дезінформації щодо вакцинації. Вони не показуватимуть у рекомендаціях і пошуку групи й сторінки, які пропагують відмову від щеплень. Про це йдеться у заяві Facebook, передає УП.

«Ми працюємо над тим, щоб усунути дезінформацію про вакцини у Facebook, зменшуючи її поширення і надаючи людям авторитетну інформацію з цієї теми», – підкреслили у компанії.

Зазначається, що рейтинг у стрічці новин груп і сторінок, які поширюють дезінформацію про вакцинацію, знизять. У компанії також оголосили, що соцмережа буде відмовлятися від рекламних оголошень, які закликають не робити щеплення.

Instagram не показуватиме такий контент за хештегами та в рекомендаційному розділі Explore.

У Facebook пояснили, що визначатимуть дезінформацію щодо щеплень за допомогою глобальних організацій з охорони здоров’я, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров’я і Центрів США з контролю і профілактики захворювань.

«Ми дослідимо способи надання людям більш точної інформації з експертних організацій щодо вакцин у верхній частині результатів для пов’язаних пошуків, на сторінках, присвячених обговоренню теми, та у запрошеннях приєднатися до групи з цієї теми», – додали у компанії.