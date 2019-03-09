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Бойові бригади ЗСУ отримали нову символіку

Вероніка Рой

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Бойові бригади Сухопутних військ Збройних сил України отримали символіку нового зразка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Генерального штабу Віктор Муженко.

 

«Напередодні Дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад», – написав він.

Згідно з фото, які опублікував Віктор Муженко, нову символіку отримала 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, 58 окрема мотопіхотна бригада імені Івана Виговського, 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців.

Фото: Віктор Муженко

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