Біля Львова сталася пожежа через спалювання сухої трави

Сьогодні ввечері у Сокільниках, що біля Львова, сталася масштабна пожежа через спалювання сухої трави. Про це у Facebook повідомляє ГО «Зручне місто».

Як йдеться у повідомленні, через сильний вітер пожежа розгортається ще більше і тягнеться в бік дороги.

У прес-службі ДСНС у Львівській області повідомили, що на місці працюють підрозділи ДСНС: 12 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Додамо, що сьогодні ще одна пожежа, ймовірно через спалювання сухої трави, сталася у Львові на горі Баба Род у парку «Знесіння».

«На місці працювало 2 одиниці спецтехніки 8 чоловік. Пожежа локалізована. Через сильний вітер пожежа дуже швидко розповсюджувалась і була загроза перекидання вогню на господарську будівлю, проте надзвичайника вдалось не дати перекинутись полум’ю на будівлю», – повідомляють у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Відео: ГО “Зручне місто”