Біля Львова сталася пожежа через спалювання сухої трави

Сьогодні ввечері у Сокільниках, що біля Львова, сталася масштабна пожежа через спалювання сухої трави. Про це у Facebook повідомляє ГО «Зручне місто».
Як йдеться у повідомленні, через сильний вітер пожежа розгортається ще більше і тягнеться в бік дороги.
У прес-службі ДСНС у Львівській області повідомили, що на місці працюють підрозділи ДСНС: 12 рятувальників та три одиниці спецтехніки.
Додамо, що сьогодні ще одна пожежа, ймовірно через спалювання сухої трави, сталася у Львові на горі Баба Род у парку «Знесіння».
«На місці працювало 2 одиниці спецтехніки 8 чоловік. Пожежа локалізована. Через сильний вітер пожежа дуже швидко розповсюджувалась і була загроза перекидання вогню на господарську будівлю, проте надзвичайника вдалось не дати перекинутись полум’ю на будівлю», – повідомляють у прес-службі ДСНС у Львівській області.
Відео: ГО “Зручне місто”
Вероніка Рой