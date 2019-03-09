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Біля Львова сталася пожежа через спалювання сухої трави

Вероніка Рой

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Сьогодні ввечері у Сокільниках, що біля Львова, сталася масштабна пожежа через спалювання сухої трави. Про це у Facebook повідомляє ГО «Зручне місто».

 

Як йдеться у повідомленні, через сильний вітер пожежа розгортається ще більше і тягнеться в бік дороги.

У прес-службі ДСНС у Львівській області повідомили, що на місці працюють підрозділи ДСНС: 12 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

Додамо, що сьогодні ще одна пожежа, ймовірно через спалювання сухої трави, сталася у Львові на горі Баба Род у парку «Знесіння».

«На місці працювало 2 одиниці спецтехніки 8 чоловік. Пожежа локалізована. Через сильний вітер пожежа дуже швидко розповсюджувалась і була загроза перекидання вогню на господарську будівлю, проте надзвичайника вдалось не дати перекинутись полум’ю на будівлю», – повідомляють у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Відео: ГО “Зручне місто”

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