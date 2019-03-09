В суботу у віці 96 років помер російський актор Володимир Етуш. Про смерть актора повідомляє російське видання ТАСС з посиланням на директора театру ім. Вахтангова Кирила Крока.

Він повідомив, що артист помер о 12:30 в лікарні, куди його відвезли в п’ятницю. Також за словами Крока, місце і час прощання стануть відомі пізніше.

Додамо, що Володимир Етуш зіграв у фільмах «Іван Васильович змінює професію», «Три мушкетери» «Дванадцять стільців», «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика», «Невиправний брехун», «Браві хлопці».

Фото: Страна