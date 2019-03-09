40% українців хотіли б мати власну справу, - опитування

Сьогодні майже 40% українців хотіли б мати власну справу, ще 10% вже є власниками свого бізнесу. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», передає Укрінформ.

Натомість половина опитаних не висловлюють таких прагнень. За півроку кількість останніх дещо зросла (у червні 2018 їх було 41%), зауважують соціологи. Вищий рівень бажання відкрити власну справу спостерігається серед молодших та більш заможних респондентів. При цьому у категорії забезпечених чверть заявили, що вже займаються своїм бізнесом.

64% респондентів заявили, що роль держави у розвитку економіки полягає у забезпеченні рівності доходів й соціальної справедливості. 27% переконані, що держава в першу чергу має забезпечити свободу розвитку та чесних правил конкуренції. Сприяння державою конкуренції більше підтримують молодші респонденти, мешканці центральних і східних областей, більш забезпечені особи, а також ті, хто хочуть, або вже мають власну справу.

Дві третини опитаних схильні вважати, що держава заважає діяльності малого та середнього бізнесу в Україні. Лише 7% думають, що органи влади сприяють розвитку підприємництва, і 14% – що вони наразі не втручаються у діяльність підприємців.

На думку 57% опитаних, потрібно залишити спрощену систему податків, оскільки вона стимулює розвиток бізнесу. Лише 19% підтримують ліквідацію такої податкової системи, адже вона дозволяє уникати слати податків. Чверть опитаних не змогли сформувати свою думку щодо цього.

Абсолютна більшість опитаних (77%) підтримують зниження банківських кредитних ставок для малого бізнесу. Лише 9% таку ідею не схвалюють, і 14% – не змогли відповісти.

Серед представників різних категорій бізнесу опитані більш схильні довіряти дрібним (63%) та середнім (60%) підприємцям. 27% зазначили, що довіряють власникам великого бізнесу (у вересні 2018 р. таких було 20%). З іншого боку рівень довіри до олігархів низький – 8%.

Аудиторія опитування – населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення, підкреслюється у повідомленні. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Застосовувався метод особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2%. Дослідження проводилося у період 19-28 лютого 2019 р.