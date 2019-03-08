Як на площі Ринок пройшов мітинг на захист прав жінок

Сьогодні, 8 березня, у Львові біля міської Ратуші активістки організували мітинг на захист прав жінок. Про це повідомляє УНН.

Жінки прийшли з плакатами на яких було написано, «Моє тіло, моє діло», «Вставай за права жінок» та інші. Окрім жінок участь в акції брали й чоловіки.



«Я солідарний з жінками. Підтримую їх. Про жінок треба думати та піклуватись не лише сьогодні, а впродовж року», – розповів учасник акції Денис Ковалевський.



Окрім акції в центрі міста організатори започаткували нову програму дискусій «Жінки в дії».

«Мої основні вимоги, щоб від мене відчепились. В університеті, друзі. Постійно мені розказують, що мені одягати, як виглядати. Я проти цього», – розповіла активістка Олена Черидниченко.

Фото: УНН