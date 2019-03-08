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Цими вихідними трамваї №1, №2 та №9 курсуватимуть зі змінами

Вероніка Рой

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На цих вихідних, 8−10 березня, у зв’язку із ремонтом колії у центральній частині Львова трамвайні маршрути №1, №2 та №9 курсуватимуть зі змінами. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на ЛКП «Львівелектротранс».

 

Так, на період з 20.00 год. 8 березня до 05.00 год. 11 березня 2019 року проводитимуться роботи з заміни аварійної ділянки колії на пл. Ринок — пл. Катедральна. На час проведення ремонтних робіт трамваї маршрутів №1, №2 та №9 не курсуватимуть по цій ділянці колії, а об’їжджатимуть її за зміненим маршрутом.

Зокрема:

Маршрут № 1 — «Залізничний вокзал» -вул. Городоцька — вул. Підвальна — вул. І. Франка — вул. Вітовського — вул. Київська”, та у зворотному напрямку;

Маршрут № 2 — «вул. Коновальця — вул. Сахарова — вул. Вітовського -вул. І. Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна», та у зворотному напрямку;

Маршрути № 3, №4, №5, №6, №7, №8 — курсуватимуть без змін;

Маршрут № 9 — «Залізничний вокзал» — вул. Київська — вул. Вітовського -вул. І. Франка — вул. Підвальна — вул. Городоцька”, та у зворотному напрямку — повідомив Іван Бондар, речник ЛКП «Львівелектротранс».

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