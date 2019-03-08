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Нині у Львові прощатимуться із загиблим на Донбасі 21-річним військовим

Вероніка Рой

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Сьогодні, 8 березня, у Львові прощатимуться із загиблим у зоні ООС 21-річним Богданом Слободою. Про це у Facebook повідомляє Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

 

«Прощання з Героєм Богданом Слободою у Львові відбудеться  08.03 о 14:00 в Гарнізонному храмі святого Петра та Павла по вул. Театральній (позаду пам’ятника Т.Шевченку). Прийдімо віддати останню шану Сину України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Богдан Слобода 6 березня отримав кульові поранення на території Донецької області.

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