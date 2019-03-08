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Руда красуня Фанні та пильна Каббі: 9 вихованців ЛКП «Лев», які шукають домівку

Вероніка Рой

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Львів’ян просять допомогти прилаштувати собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

 

Отож, домівки шукають:

Мила собачка Румба, яка любить лащитись та посміхатись, підійде на прилаштування в родину з дітьми, які люблять тварин. Оскільки абсолютно соціалізована та добра собачка, підійде для проживання, як в квартирі так і в особняку.

Шарлотта – шоколадна красуня середнього віку. Спокійна та виважена собачка, яка підійде старшим людям. Шарлотта – друг і компаньйон, а не охоронець.

Тіна – собачка до одного року, яка потрапила до ЛКП «Лев» заляканою та з недовірою до людей. В ЛКП «Лев» Тіна соціалізувалася і вже з радість ходить на прогулянки, гарно піддається навчанню. Підійде на прилаштування в родину з дітками та може проживати в квартирі.

Рудий красень Ронні – молодий та активний собака, знає базові команди та добре гуляє на повідку, може проживати у квартирі. Має красиву посмішку.

Чорниш, молодий собачка. Слухняний, добрий, з м’яким, як у ведмедика хутром. Добре гуляє на повідку, підійде для проживання у приватному будинку, де є просторий двір.

Руда красуня Фанні все ще очікує на свого нового відповідального господаря. Ніжна та віддана розумничка, метис лайки.

Аляска – молода, дуже активна та гавкуча собачка, соціалізована. Стане чудовим охоронцем та другом. 

Для собачки Герди теж потрібен просторий двір, оскільки гавкуча та активна. Вона абсолютно соціалізована, любить контактувати з людьми.

Молода собачка Каббі, пильна та гавкуча. Підійде для охорни, знає базові команди та добре піддається навчанню.

Фото: Марта Сирко, Ірина Шелест

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