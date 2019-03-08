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Понад 60% українців підтримують гендерні квоти, щоб збільшити кількість жінок у Раді

Вероніка Рой

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61% опитаних українців підтримали б впровадження гендерних квот для збільшення представництва жінок у Верховній Раді, а 22% висловилися проти. Про це йдеться в останньому соціологічному опитуванні Info Sapiens, передає УП.

 

Автори дослідження зазначають, що жінки більше підтримують гендерні квоти, ніж чоловіки – 67% проти 52%. Найвища підтримка гендерних квот спостерігається на Заході та Півночі.

Респонденти 16-19 років менше підтримують гендерні квоти, ніж інші вікові групи.  Серед них найбільший відсоток відповідей «важко сказати». Водночас суттєвих відмінностей за освітою не виявлено.

Опитування було проведено 1-14 лютого 2019 року. Під час нього опитали 1000 осіб, віком від 16 років.

Автори зазначають, що вибірка репрезентативна за статтю та віком, враховує міське і сільське населення та розмір населеного пункту. З дослідження вилучена АР Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на контрольованих Україною територіях.

Статистичне відхилення не перевищує 3,2%.

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