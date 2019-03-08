НАБУ відкрило три справи проти омбудсмена Денісової

Національне антикорупційне бюро відкрило три кримінальні провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою за 2015-2017 роки. Про це Українським Новинам повідомило джерело в бюро.

Справи відкрили 18 лютого за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

В рамках справ, НАБУ перевіряє можливе приховування Денисової частки в статутних капіталах ТОВ «Асторія-Сіті», ТОВ «Триора», «Батіліман», ТОВ “Машинобудівний завод «Автоливмаш», а також той факт, що вона не відобразила доходи від ТОВ «Фінансова компанія «Центр факторингових послуг».

Крім того Денісова не показала доходи від продажу автомобіля Audi 2003 року випуску, а також дохід від міжнародної благодійної організації «Фонд східна Європа».

Всі справи об’єднані в одне кримінальне провадження.