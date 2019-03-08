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Книга львівського видавництва – серед найкрасивіших у світі

Вероніка Рой

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Книжка львівських ілюстраторів Романи Романишин і Андрія Лесіва «Я так бачу» творчої майстерні «Аґрафка» (Видавництво Старого Лева) здобула бронзову медаль на конкурсі «Найкрасивіші книги світу». Про це повідомляє прес-служба Книжкового Арсеналу, передає «Читомо».

 

Цього року журі міжнародного конкурсу оцінило понад 600 поданих книжок із 32 країн з усього світу. Україна є однією з 10 країн, що отримала нагороду. Серед інших переможців — книги з Нідерландів, Австрії, Польщі, Чехії, Росії, Японії, Китаю, Німеччини та Швеції  На цьому конкурсі Україна перемагає вперше. Організаторами однієї з наймасштабніших подій в сфері книжкового дизайну став німецький фонд «Мистецтво книги» (нім. —  Stiftung «Buchkunst»).

«Це не перша міжнародна перемога творчої майстерні «Аґрафка», але перша перемога України у найпрестижнішому конкурсі світового дизайну за всі роки. Але також це й перемога українського конкурсу «Найкращий книжковий дизайн», у якому книжка здобула минулого року гран-прі, адже це свідчить про те, що наше журі відчуває дизайн в унісон зі світом»,— розповіла координаторка «Книжкового Арсеналу» Оксана Хмельовська.

У свою чергу, координаторка «Читомо» Ірина Батуревич зазначила, що ця перемога — не лише номінальний інформаційний привід згадати про Україну у світовому контексті.

«Це означає, що українські книжки з’являтимуться і в інших країнах, іншими мовами, у різних видавництвах. Це означає, що дизайнери та ілюстратори торують шлях для української літератури не гірше за перших українських письменників. Ми постійно стежимо за тим, що і кого видають за кордоном, кого знають і кого читають — і ця добра слава є потужним інструментом культурної дипломатії», — додала вона.

Фото: “Читомо”

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