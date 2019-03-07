Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату.

Напередодні жіночих весняних свят чимало підприємств України підводять підсумки щодо теми рівноправ’я у власних колективах. На Львівщині особливу увагу привернули дані мережі «АТБ», яка віднедавна розпочала активний розвиток на території нашої області не лише як місце для покупки якісних та доступних продуктів, а і як роботодавець. З’ясувалося, що близько 65 % штату компанії складають саме жінки. Причому це стосується не тільки персоналу звичайних магазинів, а й топ-менеджменту.

«Жіноча енергетика нашої мережі є своєрідним імпульсом і драйвером розвитку компанії. У постійному пошуку нетривіальних рішень команда компанії впровадила безліч інновацій: принципи викладки, власні торговельні марки, POS-термінали і багато іншого. Наші співробітниці креативні. Однак цей креатив полягає не в тому, щоб потішити себе або зробити «вау», а в тому, щоб придумати щось зручне для покупця. Створювати за принципом «як для себе» – це секрет безлічі наших нововведень, які придумані жінками для жінок», – зазначає Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

За її словами, нині в компанії працюють понад 50 тисяч співробітників. Це дійсно вагомий показник, який можна порівняти, наприклад, з населенням великого районного центру. З кожним працівником проводиться робота, що передбачає навчання, розвиток, професійне зростання. І якщо за підсумками всіх зазначених процесів людина показує позитивні результати, то вона може досягти будь-яких кар’єрних успіхів. Навіть прийти в магазин звичайним касиром, а згодом стати топ-менеджером на регіональному або навіть національному рівні. В «АТБ» таких історій успіху безліч. Причому більшу частину з них можуть розповісти саме жінки: вчорашні студентки, які очолили величезні колективи; матусі, що вирішили підзаробити після декрету, а потім, поступово зростаючи разом із компанією, стали керівниками регіонального масштабу. У компанії для жінок, які мають прагнення розвиватися і вести за собою команду, відкриті найширші можливості. Це плюс для співробітників, але, водночас, плюс і для самого «АТБ».

«В українській традиції жінку завжди вважали берегинею. Вона створювала тепло і затишок в оселі, дарувала турботу та любов кожному члену родини. Одночасно вона ефективно керувала домашнім господарством, формувала та наповнювала сімейний бюджет. Традиційна жіноча енергетика нині знаходить своє відображення і в діяльності компанії «АТБ-маркет». Доброзичливість і відкритість в обслуговуванні кожного покупця, щоденна турбота про якість та безпеку продукції, створення комфортних умов для здійснення покупок – усе це дозволяє по праву називати магазини нашої торгової мережі домашніми», – наголошує пані Шаповалова.

І тут не можна не зауважити, що такий підхід працює. Інакше як пояснити, що у високо конкурентному середовищі, коли кожна людина поблизу своєї домівки має десятки магазинів для здійснення покупок, значна частина українців обирає саме «АТБ». Це не голослівна заява. Експертами підраховано: понад 3,5 мільйона (!) наших співвітчизників щодня роблять покупки в магазинах цієї мережі. Звичайно, у цій статистиці значення має і масштаб. Як не крути, але це найбільша торговельна компанія в країні. Вона представлена 998 маркетами у 22 областях України. Проте навіть з урахуванням таких показників виходить, що кожну з торгових точок «АТБ» в середньому за день відвідують кілька тисяч покупців. Усі ці люди голосують власними гаманцями не тільки за високу якість продукції, не тільки за товари власних торгових марок (які можна знайти тільки в «АТБ»), але й за атмосферу та обслуговування. Жіноча енергетика працює і рухає мережу вперед.

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