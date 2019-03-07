За рік середня зарплата в Україні може зрости до 12 тисяч

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко прогнозує, що за підсумками 2019 року розмір середньої заробітної плати в Україні може досягнути 12 тисяч гривень. Про це він сказав в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», передає прес-служба Кабінету Міністрів України.

«Логіка дій уряду сьогодні така: мінімальна заробітна плата в Україні має зростати швидше, ніж зростає інфляція в Україні. Протягом трьох останніх років ми чітко рухаємося цим шляхом. Давайте говорити відверто – за цей час ми зробили серйозний прорив в реформуванні системи оплати праці і піднятті мінімалки. Підтвердження цьому: три роки тому мінімальна заробітна плата в перерахунку була 53 долара, а сьогодні вже понад 150 доларів», – сказав він.

Також Павло Розенко зазначив, що сьогодні близько 20% сімей в Україні перебувають за межею бідності.

Водночас, за його словами, потрібно звертати увагу не лише на зростання мінімальної заробітної плати, але і на зростання зарплат в цілому.

«На 2019 рік, я думаю, що є всі можливості досягнути межі 12 тис. гривень, з урахуванням того, що курс гривні буде коливатися в прийнятних межах, і інфляція в цьому році не перевищить 8%. Це було б дуже непогано, якби середня зарплата зросла приблизно на 15-20%, що з урахуванням інфляції, становитиме 10% росту реальної заробітної плати», – сказав Павло Розенко.