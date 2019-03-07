З вересня дівчата зможуть навчатися у військових ліцеях, - Міноборони

З вересня 2019 року дівчата матимуть можливість навчатися у військових ліцеях. Про це вчора, 6 березня, під час брифінгу повідомила головний спеціаліст Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Любов Гуменюк, передає прес-служба відомства.

За її словами, також скасовані обмеження щодо прийому осіб жіночої статі на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

«Чисельність жінок, які навчаються у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти складає 8 % від загальної чисельності зарахованих на навчання», — зазначила Любов Гуменюк.

Представник Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України акцентувала увагу на роботі щодо впровадження уніфікованого підходу з урахування гендерної складової у навчальних програмах ВВНЗ.

Відповідний «пілотний проект» реалізується на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як підкреслила Любов Гуменюк, таким чином шляхом впровадження ефективної гендерної політики в оборонному відомстві здійснено заходи щодо усунення перешкод для активної та повноцінної участі жінок у діяльності війська, що сприятиме формуванню гендерно збалансованих Збройних Сил України.

Фото: Вголос