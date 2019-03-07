ОСТАННІ НОВИНИ

З вересня дівчата зможуть навчатися у військових ліцеях, - Міноборони

Вероніка Рой

|

З вересня 2019 року дівчата матимуть можливість навчатися у військових ліцеях. Про це вчора, 6 березня, під час брифінгу повідомила головний спеціаліст Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Любов Гуменюк, передає прес-служба відомства.

 

За її словами, також скасовані обмеження щодо прийому осіб жіночої статі на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

«Чисельність жінок, які навчаються у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти складає 8 % від загальної чисельності зарахованих на навчання», — зазначила Любов Гуменюк.

Представник Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України акцентувала увагу на роботі щодо впровадження уніфікованого підходу з урахування гендерної складової у навчальних програмах ВВНЗ.

Відповідний «пілотний проект» реалізується на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як підкреслила Любов Гуменюк, таким чином шляхом впровадження ефективної гендерної політики в оборонному відомстві здійснено заходи щодо усунення перешкод для активної та повноцінної участі жінок у діяльності війська, що сприятиме формуванню гендерно збалансованих Збройних Сил України.

Фото: Вголос

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...