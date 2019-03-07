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У Росії ввели покарання за фейкові новини та образу влади

Соломія Головіна

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У Росії остаточно ухвалили закон про блокування фейкових новин в інтернеті та закон, який вводить покарання за публікації з образою влади в інтернеті. Про це повідомляє «Громадське».

 

За закон про заборону фейкових новин у третьому читанні проголосували 322 депутати Дерджуми, 78 були проти.

Згідно з ним, після виявлення фейкових новин в інтернеті Роскомнагляд відразу блокуватиме сайти, які їх поширюють. Онлайн-видання матимуть можливість уникнути блокування, якщо «негайно» видалять такі новини. Новинні агрегатори, які і традиційні друковані ЗМІ, не підпадають під дії закону.

За поширення фейків також передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 30 30 до 400 тисяч рублів. Штрафи для юридичних осіб передбачені у розмірі від 200 тисяч до 1,5 мільйонів рублів.

Згідно з текстом законопроекту, фейковими новинами вважатимуть «недостовірну інформацію, яку видають за правду і яка створює загрозу заподіяння шкоди життю та (або) здоров’ю громадян, майну, загрозу масового порушення громадського порядку і (або) громадської безпеки або загрозу створення перешкод функціонуванню або припинення функціонування об’єктів життєзабезпечення, транспортної або соціальної інфраструктури, кредитних організацій, об’єктів енергетики, промисловості або зв’язку».

Крім того російські депутати ухвалили в третьому читанні закон, який передбачає покарання за публікації з явною неповагою до влади в інтернеті. За нього проголосували 327 депутатів, проти виступили 40, один утримався.

У документі зазначено, що Роскомнагляд вимагатиме від власників сайтів видалити таку інформацію упродовж доби, в іншому випадку їх заблокуть. Публікацію постів, які проявляють неповагу до влади, прирівнюють до дрібного хуліганства. За першу таку публікацію протягом року загрожує штраф 30-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за другу — 100-200 неоподатковуваних мінімумів або арешт до 15 діб, наступні рази — штраф 200-300 неоподатковуваних мінімумів або арешт.

 

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