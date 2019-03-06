З квітня банки будуть випускати лише безконтактні картки Visa

З квітня 2019 року українські банки випускатимуть карти Visa, які будуть в обов’язковому порядку підтримувати опцію безконтактної оплати. Про це FinClub повідомила старший віце-президент, директор регіонального підрозділу Visa по країнах СНД і Південно-східної Європи (CISSEE) Віра Платонова.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року лише 10,7% платіжних карт в Україні були безконтактними (3,95 млн карт з млн 36,95). Хоча кількість безконтактних платіжних карт за 2018 рік зросла на 44%.

При цьому 80% всіх платіжних терміналів в Україні вже приймають безконтактні платежі (221,5 тис. Терміналів з 278.99 тис.).

Поштовхом до розвитку інфраструктури стало вимоги міжнародних платіжних систем з 1 січня 2016 року встановлювати нові платіжні термінали виключно з модулем для безконтактного списування коштів. З 1 січня 2016 роки кількість платіжних терміналів зросла в Україні на 104,7 тис.

Віра Платонова пообіцяла, що в 2019 році Visa перегляне розмір комісій обміну і знизить комісії для операцій по картах лише з магнітною смугою, що буде стимулювати банки просувати безконтактні платіжні засоби.

Відзначимо, що платіжна карта, яка має можливість безконтактної оплати (Visa PayWave технологія) також має і чіп, і магнітну смугу, щоб картою можна було розрахуватися в будь-якому POS-терміналі.