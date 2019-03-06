У Мінсоцполітики заявили про необгрунтовані суми у платіжках за газ

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що необгрунтовані нарахування постачальниками природного газу є незаконними і можуть призвести до втрати ліцензій. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

За словами урядовця, підприємства, які продають природній газ необгрунтовано донараховують суми платежів тим домогосподарствам, які не забезпечені лічильниками газу.

«Газозбутові підприємства нараховують людям, у помешканні яких не встановлені лічильники газу, суми які вважають за потрібні. Тобто, у платіжках які вони виставляють, значаться віртуальні суми за попередні 30 місяців», – пояснив міністр.

Разом із тим, ці ж постачальники намагаються нажитись і на тих громадянах, чиї оселі облаштовані лічильниками газу, але використовують для цього вже іншу схему.

«Навіть тим людям, у яких є лічильники в домогосподарствах, постачальники донараховують суми не по лічильнику, а з певним коефіцієнтом. Це називається «приведенням об’ємів природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків». Умовно кажучи, людина спожила 100 кубічних метрів газу за лічильником, а їй виставляється рахунок за 130, з мотивацією приведення розмірів використаного природного газу до стандартних умов. Це абсолютно незаконно. Більше того, є 42 постанови НКРЕ КП, якими заборонено це робити. 42 постанови по кожному підприємству, і задача місцевих адміністрацій це забезпечення виконання облгазами цих постанов, через ті законні механізми, які на сьогодні передбачені. Вони повинні розуміти, що ігнорування постанов НКРЕ КП може призвести, в кінцевому підсумку, до втрати ліцензії на продаж газу», – заявив Андрій Рева.

Варто зазначити про те, що борги отримувачів субсидій перед постачальниками послуг не є підставою для відмов при розгляді заяв на субсидію у наступному опалювальному періоді за умови, якщо цей борг оскаржується у судовому порядку – у такому випадку субсидія призначається на період розгляду спарви. Таким чином, незаконні дії деяких постачальників послуг не матимуть негативного впливу на отримувачів субсидій, за умови відстоювання ними своїх законних прав.