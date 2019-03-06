У Мінсоцполітики заявили про необгрунтовані суми у платіжках за газ

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що необгрунтовані нарахування постачальниками природного газу є незаконними і можуть призвести до втрати ліцензій. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
За словами урядовця, підприємства, які продають природній газ необгрунтовано донараховують суми платежів тим домогосподарствам, які не забезпечені лічильниками газу.
«Газозбутові підприємства нараховують людям, у помешканні яких не встановлені лічильники газу, суми які вважають за потрібні. Тобто, у платіжках які вони виставляють, значаться віртуальні суми за попередні 30 місяців», – пояснив міністр.
Разом із тим, ці ж постачальники намагаються нажитись і на тих громадянах, чиї оселі облаштовані лічильниками газу, але використовують для цього вже іншу схему.
«Навіть тим людям, у яких є лічильники в домогосподарствах, постачальники донараховують суми не по лічильнику, а з певним коефіцієнтом. Це називається «приведенням об’ємів природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків». Умовно кажучи, людина спожила 100 кубічних метрів газу за лічильником, а їй виставляється рахунок за 130, з мотивацією приведення розмірів використаного природного газу до стандартних умов. Це абсолютно незаконно. Більше того, є 42 постанови НКРЕ КП, якими заборонено це робити. 42 постанови по кожному підприємству, і задача місцевих адміністрацій це забезпечення виконання облгазами цих постанов, через ті законні механізми, які на сьогодні передбачені. Вони повинні розуміти, що ігнорування постанов НКРЕ КП може призвести, в кінцевому підсумку, до втрати ліцензії на продаж газу», – заявив Андрій Рева.
Варто зазначити про те, що борги отримувачів субсидій перед постачальниками послуг не є підставою для відмов при розгляді заяв на субсидію у наступному опалювальному періоді за умови, якщо цей борг оскаржується у судовому порядку – у такому випадку субсидія призначається на період розгляду спарви. Таким чином, незаконні дії деяких постачальників послуг не матимуть негативного впливу на отримувачів субсидій, за умови відстоювання ними своїх законних прав.
Вероніка Рой