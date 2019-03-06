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У громадських будівлях дозволять проектувати багаторівневі паркінги, - Мінрегіон

Вероніка Рой

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З 1 червня цього року в громадських будівлях дозволять проектувати багаторівневі паркінги. Про це у Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лева Парцхаладзе.

 

«Зараз у чинних будівельних нормах щодо громадських будинків немає вимог для проектування багаторівневих паркінгів, вбудованих або прибудованих до цих будівель. Тому паркінги, як правило, проектуються однорівневими, лише на одному поверсі. У Європі та світі вже давно розповсюджене проектування таких багатоповерхових паркінгів. Бо, по-перше, це більша кількість паркомісць для відвідувачів. По-друге, економія місця для організації парковок. По-третє, гармонійний вигляд міст без купи хаотично припаркованих авто», – написав він.

Тому під час оновлення ДБН допустили можливість проектування багаторівневих паркінгів в Україні:

  • до 5 поверхів – вбудовані, прибудовані та вбудовано-прибудовані підземні автостоянки в громадських будинках;
  • до 9 поверхів – автоматизовані підземні автостоянки при громадських будинках.

«Підземні автостоянки повинні бути забезпечені ліфтами або підйомниками, а в‘їзди і виїзди з підземних і підземно-надземних гаражів повинні бути віддалені від вікон житлових будинків, приміщень громадського призначення з постійним перебуванням людей, ділянок шкіл, інтернатів, оздоровчих та дошкільних закладів», – написав Лев Парцхаладзе.

Норми розроблені УКРНДПІЦИВІЛЬБУД, вже опубліковані та вступають в дію з 1 червня цього року.

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