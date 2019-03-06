Прозорі міста України: рейтинг очолив Дрогобич

Рейтинг прозорості 100 міст України за 2018 рік очолив Дрогобич. Такі результати дослідження опублікував сайт Transparent Cities.

Як зазначається, у рейтингу прозорості 100 міст України за 2018 рік найбільшу кількість балів отримали Дрогобич (85,2 зі 100), Маріуполь (76,4), Вінниця (70,3), Покров (68), Дніпро (66,6).

При цьому зауважується, що у порівнянні з минулим роком топ-5 кардинально змінилися: лідерами 2017 року були Львів, Кропивницький, Івано-Франківськ, Миколаїв та Київ.

Рейтинг показує наскільки проактивно надана інформація громадянам, якість превентивних заходів з боротьби з корупцією та відкритість місцевої влади по відношенню до громадян, коли вони хочуть знати інформацію.

Загальний рівень прозорості у розрізі 100 міст підвищився на 12% – від 30% у 2017 році до 41% у 2018. При цьому, 27 міст України отримали більше 50 балів зі 100 у 2018 році, у порівнянні з 6 містами у 2017 році.

Лідер рейтингу місто Дрогобич за рік підвищило кількість балів від 46 до 85, стрибнувши з 10 місця на перше. Серед позитивних зрушень у місті – електронна реєстрація заяв на житло, архів рішень про надання фінансової допомоги за 2 роки, також місто отримало максимальну кількість балів у 5 сферах з 13 можливих, які оцінювалися аналітиками TIU.

Говорячи про приріст у балах в містах за 2017-2018 рік, найбільший стрибок здійснили міста Покров (від 18,3 балів до 67,95 балів), Маріуполь (від 28 балів до 76,35 балів), Дніпро (від 25,6 балів до 66,6 балів), Дрогобич (від 46,2 балів до 85,2 балів), Бахмут (від 27,26 балів до 62,23 балів). Від’ємний приріст у міст Подільськ та Нова Каховка – це значить, що інформації на сайті стало менше у порівнянні з роком минулим і міста стали ще більш закритими для своїх жителів.

Рейтинг міст було складено за 91 індикатором у тринадцяти сферах. Зокрема, бралися до уваги фінансова та бюджетна сфера, закупівлі, житлова та комунальна політика, освіта, соціальні послуги, інформація про роботу місцевої влади та ін.

Найпрозорішою сферою в містах України є Доступ та участь – рівень її прозорості складає 62%. Варто зазначити, що прозорість цієї сфери відповідальності місцевої влади зросла на 15% у порівнянні з 2017 роком: 85 міст зі 100 підвищили свої показники у цій сфері. Зокрема, найбільш популярними до впровадження є індикатори щодо відправки електронного звернення в раду та можливості громадськості бути присутньою на засіданнях комісій без дозволу депутатів.

Друге місце за відкритістю посідає сфера Інформування про роботу органів місцевої влади – майже 56% прозорості. В порівнянні з 2017 роком прозорість цієї сфери зросла на 10 % і 72 міста підвищили показники у цій сфері, зокрема виконавши індикатор щодо розміщення на веб-сайті оголошення, анонси, повідомлення від ради.

Найменший приріст відзначається за сферою Фінансова та матеріальна допомога, гранти – в порівнянні з 2017 роком прозорість сфери зросла лише на 5%

Найнепопулярнішими до впровадження виявилися індикатори, що стосуються оприлюднення річних звітів наглядових рад та адміністрації комунальних підприємств, а також оприлюднення відомостей про результати розгляду повідомлень від викривачів про конфлікт інтересів чи неетичну поведінку службовців або депутатів за останні 2 рокі – ці показники втілені у 3 містах зі 100.