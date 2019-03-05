Qatar Airways хоче літати зі Львова у інші країни

Авіакомпанія Qatar Airways проводить перемовини з Державною авіаційною службою України для отримання «п’ятої свободи» – дозволу на польоти з України в інші країни, задля забезпечення пасажиропотоку на рейсі Львів – Доха. Про це за результатами візиту катарської делегації до Львова розповіла гендиректор львівського летовища Тетяна Романовська на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами Тетяни Романовської, у Львові врешті дочекалися делегації Міністерства транспорту Катару та Qatar Airways з Дохи: «В ході зустрічей з делегацією ми показали наш чудовий аеропорт, багатий край, визначили спільні пріоритети щодо розвитку маршруту Доха – Львів, домовилися про прийом делегацій з Катару для детального вивчення ринку туризму, інвестицій, економіки, і.т.д».

Львівське летовище має всі шанси стати транзитним аеропортом для Qatar Airways, адже перевізник зацікавлений підсилити пасажиропотік завдяки рейсам авіакомпанії у інші міста.

«Стосовно відкриття рейсу з Катару, учасники делегації зазначили, що будуть продовжувати перемовини з Державною авіаційною службою України та просили нашого сприяння стосовно отримання дозволу на польоти з України в інші країни (отримання п’ятої свободи), задля забезпечення завантаження саме даного маршруту до/зі Львова!. Відкриття саме його вимагає великих інвестицій та для виконання 4/5-ти рейсів в тиждень (менше авіакомпанія ніколи не відкриває) з польотом в 5,5 годин повинно бути забезпечено щонайменше 70% завантаження пасажирами», – повідомила Тетяна Романовська.

Майже половина шляху для відкриття рейсів Qatar Airways до Львова уже позаду.

«Львовом делегація надзвичайно захопилася, обіцяли повернутися, бути на постійному подальшому зв’язку! Загалом, на сьогодні можна сказати, що 40/50% роботи по відкриттю рейсу зроблено, але ще мусимо добряче попрацювати таки над прийняттям остаточного рішення», – зауважила Тетяна Романовська.