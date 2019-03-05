Понад 50% львів’ян задоволені своїм здоров’ям, - опитування

Понад 57% львів’ян задоволені станом свого здоров’я. Такі результати показало соцілогічне дослідження «Якість життя у Львові 2018», які представила агенція FAMA спільно із К У Інститут міста, передає прес-служба ЛМР.

Задоволені станом свого здоров’я трохи більше половини львів’ян, що є сталим показником як для 2017, так і для 2018 рр. — 57,1%. Також більше ніж кожен другий мешканець міста звертався до медичних закладів, а більше половини з них задоволені отриманими послугами.

Як у комунальних, так і приватних медичних закладах найвище львів’яни оцінили кваліфікацію медичного персоналу (54,2% – у комунальних, 73,3% – у приватних), чистоту приміщень (51,5% та 77,3% відповідно) та привітність персоналу (49,4% та 71,0%). Загалом, якість медичних послуг, наданих у приватних медичних закладах львів’яни оцінили вище, ніж у комунальних по усіх запропонованих параметрах. Відтак, популярність приватних закладів щороку зростає: з 2013 року майже вчетверо зросла частка тих респондентів, які користуються послугами приватних поліклінік чи лікарень: з 5% у 2013 до 18,6% у 2018 році.

На момент проведення дослідження, електронний договір з лікарем підписали 57,2% опитаних.

Протягом чотирьох хвиль проведення опитування, частка львів’ян, які систематично займаються спортом чи фізичною активністю залишається незмінною — кожен п’ятий серед опитаних: у 2013 р. цей показник був зафіксований на рівні 19,1%; у 2016 р. — 21,4%; а у 2017 р. — 22,7%, у 2018 — 22,0%. У 2018 році 2,7% львів’ян взяли участь у бігових заходах (напівмарафонах).