ОСТАННІ НОВИНИ

Понад 50% львів’ян задоволені своїм здоров’ям, - опитування

Вероніка Рой

|

Понад 57% львів’ян задоволені станом свого здоров’я. Такі результати показало соцілогічне дослідження «Якість життя у Львові 2018», які представила агенція FAMA спільно із К У Інститут міста, передає прес-служба ЛМР.

 

Задоволені станом свого здоров’я трохи більше половини львів’ян, що є сталим показником як для 2017, так і для 2018 рр. — 57,1%. Також більше ніж кожен другий мешканець міста звертався до медичних закладів, а більше половини з них задоволені отриманими послугами.

Як у комунальних, так і приватних медичних закладах найвище львів’яни оцінили кваліфікацію медичного персоналу (54,2% – у комунальних, 73,3% – у приватних), чистоту приміщень (51,5% та 77,3% відповідно) та привітність персоналу (49,4% та 71,0%). Загалом, якість медичних послуг, наданих у приватних медичних закладах львів’яни оцінили вище, ніж у комунальних по усіх запропонованих параметрах. Відтак, популярність приватних закладів щороку зростає: з 2013 року майже вчетверо зросла частка тих респондентів, які користуються послугами приватних поліклінік чи лікарень: з 5% у 2013 до 18,6% у 2018 році.

На момент проведення дослідження, електронний договір з лікарем підписали 57,2% опитаних.

Протягом чотирьох хвиль проведення опитування, частка львів’ян, які систематично займаються спортом чи фізичною активністю залишається незмінною — кожен п’ятий серед опитаних: у 2013 р. цей показник був зафіксований на рівні 19,1%; у 2016 р. — 21,4%; а у 2017 р. — 22,7%, у 2018 — 22,0%. У 2018 році 2,7% львів’ян взяли участь у бігових заходах (напівмарафонах).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...