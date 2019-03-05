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На Грінченка сталася пожежа у квартирі: постраждав 50-річний чоловік

Вероніка Рой

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Сьогодні, 5 березня, у Львові на вул. Грінченка, 16 трапилась пожежа в квартирі в 6 під’їзді. Горіли речі домашнього вжитку на площі 5 м.кв. Про це інформує прес-служба ЛМР з посиланням на «Гарячу лінію міста Львова».

 

Внаслідок пожежі постраждав 50-річний чоловік. Його госпіталізували в Львівську обласну клінічну лікарню з діагнозом — отруєння продуктами горіння.

«Відомо, що у квартирі була пожежа. Постраждалого чоловіка медики госпіталізували. Ймовірно, загоряння виникло в кухні. Причини події з’ясовують», — повідомила голова Шевченківської районної адміністрації Надія Банах.

 

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