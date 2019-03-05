Кожні 40 секунд Росія здійснює кібератаку на Україну, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія намагається вплинути на президентські вибори: кожні 40 секунд спостерігаються кібернапади на міністерські комп’ютерні мережі та ЦВК. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За його словами, втручання Росії в передвиборчий процес відбувається всюди, а особливо в сфері кібербезпеки.

«Ось простий приклад: кожні 40 секунд ми спостерігаємо спроби потрапити в наші міністерські комп’ютерні мережі, спостерігаємо кібернапади на Центральну виборчу комісію та інші відомства. Є втручання, яке стосується нашої критичної інфраструктури.

Уявіть собі блекаут протягом 5-7 днів перед виборами. Така ситуація може повністю змінити результати голосування. Росія багато намагається зробити, щоб вплинути на вибори, і це стосується не тільки кіберпростору, дезінформації, не тільки блокування активів багатьох українців, політиків, журналістів, це разом з тим втручання в релігійні питання – спроби маніпулювати регіональними релігійними елітами. Якщо комусь хочеться зараз вивчити всебічність гібридного втручання – потрібно приїжджати в Україну», – зазначив Павло Клімкін.