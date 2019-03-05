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Кожна п'ята дитина в Україні росте без батька, - Мін’юст

Вероніка Рой

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Сьогодні близько 3 мільйонів українських дітей живуть в неповних сім’ях. 550 тисяч з них є жертвами економічного насилля з боку одного з батьків, який забув про цих дітей. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає прес-служба відомства.

 

«Більше того, під час реєстрації  новонароджених дітей у 20 відсотках випадків матері не вказують батьків. Фактично кожна п’ята дитина в країні – без батька», – додав міністр юстиції.

Окрім цього, Павло Петренко додав, що завдяки національному проекту #ЧужихДітейНеБуває прийнято низку законів

«Завдяки нормам цих законів 550 тисяч дітей, які потерпали від несплати аліментів, отримали 4,6 млрд грн заборгованих коштів. Ми змогли похитнути стіну байдужості, яка нав’язувалася українському суспільству багато років», – резюмував він.

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