За місяць гривня зміцнилася на 3,2%

Гривня за лютий зміцнилася до долара США на 3,2% – до 26,86 гривень за долар за офіційним курсом Національного банку України на 1 березня. Про це повідомляється на сайті НБУ.
По відношенню до євро гривня за цей період зміцнилася на 3,8%, – до 30,66 гривень за євро.
За даними регулятора, з початку року, за січень-лютий, гривня зміцнилася до долара на 3%, по відношенню до євро – на 3,3%.
Нацбанк відзначає, що прибутковість гривневих облігацій внутрішньої держпозики у лютому залишалася на високому рівні, що сприяло притоку іноземних портфельних інвестицій і переважанню ревальваційного тренда на валютному ринку разом зі збільшенням обсягів надходжень експортерів.
Андрій Котенський