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За місяць гривня зміцнилася на 3,2%

Андрій Котенський

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Гривня за лютий зміцнилася до долара США на 3,2% – до 26,86 гривень за долар за офіційним курсом Національного банку України на 1 березня. Про це повідомляється на сайті НБУ.

 

По відношенню до євро гривня за цей період зміцнилася на 3,8%, – до 30,66 гривень за євро.

За даними регулятора, з початку року, за січень-лютий, гривня зміцнилася до долара на 3%, по відношенню до євро – на 3,3%.

Нацбанк відзначає, що прибутковість гривневих облігацій внутрішньої держпозики у лютому залишалася на високому рівні, що сприяло притоку іноземних портфельних інвестицій і переважанню ревальваційного тренда на валютному ринку разом зі збільшенням обсягів надходжень експортерів.

ЕП

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