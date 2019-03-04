З квітня військовим на передовій збільшать доплати

Президент України Петро Порошенко обіцяє підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, які знаходяться на передовій. Про це він заявив під час перебування на опорному пункті українських десантників в районі проведення операції Об’єднаних сил.

«Я прийняв рішення і доручаю міністру підвищити рівень грошового забезпечення тих бійців, які знаходяться на передовій. Починаючи з першого квітня, я наказую, щоб грошове забезпечення – доплату на першій лінії підняти на 2000 грн. Мінімальна доплата має складати 12000 грн для кожного військовослужбовця», – повідомив Глава держави.

При цьому він підкреслив, що на тисячу гривень має бути підвищена доплата на другий лінії і її рівень має бути доведено до 5500 грн.