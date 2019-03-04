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З квітня військовим на передовій збільшать доплати

Вероніка Рой

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Президент України Петро Порошенко обіцяє підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, які знаходяться на передовій. Про це він заявив під час перебування на опорному пункті українських десантників в районі проведення операції Об’єднаних сил.

 

«Я прийняв рішення і доручаю міністру підвищити рівень грошового забезпечення тих бійців, які знаходяться на передовій. Починаючи з першого квітня, я наказую, щоб грошове забезпечення – доплату на першій лінії підняти на 2000 грн. Мінімальна доплата має складати 12000 грн для кожного військовослужбовця», – повідомив Глава держави.

При цьому він підкреслив, що на тисячу гривень має бути підвищена доплата на другий лінії і її рівень має бути доведено до 5500 грн.

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