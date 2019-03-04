САП закрила справу про хабарі Кучмі й Пінчуку від Коломойського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання Леонідом Кучмою та Віктором Пінчуком $110 млн хабара від Ігоря Коломойського за право контролю над «Укрнафтою». Справу щодо екс-президента, його зятя-бізнесмена та олігарха закрили ще влітку 2018 року, повідомила Генеральна прокуратура у відповідь на запит «Наших грошей».

Як повідомили у ГПУ у відповідь на запит «Наших грошей», постанова про закриття кримінального провадження №42015000000000425 була винесена 02.08.2018 прокурором САП, який здійснював процесуальне керівництво у цій справі.

Прокурор закрив справу, встановивши відсутність складу кримінального правопорушення у діянні.

Нагадаємо, 04.03.2015 відбулося засідання Спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації, на якому Ігор Коломойський заявив, що з 2003 року щомісячно надавав $5 млн (загалом $110 млн) хабара на вимогу тодішнього президента Леоніда Кучми через його зятя Віктора Пінчука за право управляти компанією «Укрнафта».