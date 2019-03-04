Львів’ян попереджають про сильні пориви вітру

Сьогодні, 4 березня, по території Львівської області та місту Львову очікуються пориви південно-західного вітру 15 — 20 м/с. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У зв’язку із сильними поривами вітру, усіх водіїв та пішоходів закликають бути обережними під час руху. Зокрема, під час сильного вітру намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Також вітер може призвести до падіння дерев, архітектурних конструкцій, шиферу з будинків, перекидання телеграфних стовпів, тому не можна бути близько до цих об’єктів під час негоди.

Водіям транспортних засобів слід обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами.

Нагадаємо, в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15−80.