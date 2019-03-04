Чим дивуватиме Органний зал у березні?

Розпочинається березень у Львівському органному залі із концерту Олени Мацелюх. 2 та 9 березня вона зіграє найвідоміші твори Філіпа Ґласса, який є композитором саундтреків до оскароносних фільмів, а розбавлять концерт твори його сучасників Олів’є Мессіана та Ганс-Андре Штамма. Про інформує прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський органний зал.

«У першому місяці цієї прекрасної пори року ми ретельно підібрали для вас найкращі концерти, які точно запам’ятаються надовго. В програмі як і вже вподобані всіма традиційні органні концерти та унікальні події із відомими гостями», — розповідають в Органному залі.

7 та 22 березня запрошують відвідати один з найцікавіших проектів цього року — «Музика до фільмів. Органне відеошоу». Надія Величко зіграє найкращі та найвідоміші музичні теми до фільмів із світовою славою, а віджей Альберт Врубель підготував для вас нові візуалізації.

У всесвітній жіночий день, 8 березня, ми підготували ніжну та унікальну програму – «Жінки-композиторки». Усім добре відомо, що за історичним збігом найвідомішими композиторами були чоловіки, але є чимало геніальних творів, створених жінками. Тому у Львівському органному залі піаніст Дмитро Микитин виконає шедеври двох французьких геніїв романтизму — Лілі Буланже та Сесіль Шамінад. Ви точно не можете цього пропустити.

10 березня в Органний зал у гості завітає київська органістка Євгенія Бельмас, яка вражає своїми щоразу новими образами. Цього разу на нас чекатиме легендарний цикл Модеста Мусорґського «Картинки з виставки» переданий органною музикою, а точність передачі образів, сміливість та театральність віднесуть нас у виставкову залу та дозволять повністю проникнутись десятьма полотнами Мусорґського! Повернеться Євгенія вже 28 березня, на вас чекає програма із присмаком свіжих круасанів та хорошого вина «Французькі арабески». Євгенія виконає на органі найвідоміші твори французьких авторів, гурмани будуть у захваті.

Цього ж дня, 10 березня, в Органному залі відбудеться музично-світлове шоу, яке точно не залишить байдужими поціновувачів класичної літератури — «Данте-симфонія». Візуалізації Альберта Врубеля із органним супроводом Надії Величко та Єви Куликовської, які виконають двочастинну симфонію Ференца Ліста, дозволять по-іншому відчути та осмислити всесвітньо відомий твір.

Гостини — це завжди приємно, а коли це одна із найвідоміших органісток — Улла Кріґул — це ще приємніше. Вона дасть два концерти в Органному залі. Важливим є те, що обидва заходи відбудуться за підтримки посольства Естонії в Україні. На першому концерті, 15 березня, Улла виконає твори естонських композиторів нової ґенерації, адже у цьому вся вона — грати музику вільну від загальноприйнятих правил. 17 березня нас чекатиме абсолютно феєричний концерт — «Орган та електроніка». Це власний та новий проект Улли, і в Україні він буде представлений вперше. Всі твори з програми були написані протягом останніх двох років, тому ви точно маєте це почути.

16 та 30 березня Надія Величко перенесе нас у Скандинавію, виконавши музичну частину твору Ваґнера «Сутінки богів». Любителі скандинавської міфології точно це оцінять.

20 березня у нас буде крута органна вечірка. Таке дійство єдине, адже ми завчасно почнемо святкувати День народження Баха, щоб точно він це оцінив. «Bach Pre Birthday concert» – велике свято для великої людини. За органом — Олена Мацелюх.

23 березня в Органному залі знову гостини. До нас завітає віртуозна київська органістка Валерія Балаховська — солістка Національного будинку органної та камерної музики. Завдяки емоційній та бездоганній техніці виконання — кожен твір звучить по-новому та неповторно.

Увага для найпалкіших фанів Дена Брауна, 24 березня у нас буде «Код да Вінчі»! Тільки цього разу код буде музичним, вам не прийдеться шукати загадки по Органному залі. Ми підібрали музику, яка перенесе вас у епоху да Вінчі, музику прекрасного Ренесансу. Виконувати її буде Collegium Musicum Ensemble під дириґуванням Віктора Пилипишина.

Маємо надію, що вже теплого п’ятничного вечора 29 березня Богдан Дем’яненко своєю грою перенесе нас на далекий схід. Добре відома із дитинства казка «Шахерезада» та увертюра до опери «Летючий Голландець» вперше звучатиме на унікальному львівському органі і буде магічно.

У суботу, 30 березня, нас чекатиме вокальний цикл Валентина Сильвестрова — «Тихі пісні», написаний для фортепіано та голосу на вірші класичних поетів. Це майстерне поєднання музики та поезії, яка занурить нас у світ високих почуттів та краси. Мецо-сопрано — Наталія Половинка, за фортепіано — Йожеф Ермінь.

Завершуємо березень із Бетовеном — ужгородська органістка Ольга Чундак завітає до Львівського органного залу з новою програмою. У ній — найвідоміші твори Людвіга ван Бетовена. Проведіть недільний день із гарною музикою.